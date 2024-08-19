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鉅亨速報

盤後速報 - 新光A-BBB電信債(00867B)次交易(20)日除息0.43元，參考價34.17元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


新光A-BBB電信債(00867B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.43元。

首日參考價為34.17元，相較今日收盤價34.60元，息值合計為0.43元，股息殖利率1.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 34.60 0.43 1.24% 0.0
2024/05/21 33.21 0.32 0.96% 0.0
2024/03/01 33.0 0.32 0.97% 0.0
2023/11/20 31.11 0.395 1.27% 0.0
2023/08/18 30.88 0.36 1.17% 0.0

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