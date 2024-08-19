盤後速報 - 新光A-BBB電信債(00867B)次交易(20)日除息0.43元，參考價34.17元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
新光A-BBB電信債(00867B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.43元。
首日參考價為34.17元，相較今日收盤價34.60元，息值合計為0.43元，股息殖利率1.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|34.60
|0.43
|1.24%
|0.0
|2024/05/21
|33.21
|0.32
|0.96%
|0.0
|2024/03/01
|33.0
|0.32
|0.97%
|0.0
|2023/11/20
|31.11
|0.395
|1.27%
|0.0
|2023/08/18
|30.88
|0.36
|1.17%
|0.0
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