盤後速報 - 加捷生醫(4109)下週(8月26日)除息0.5元，預估參考價29.85元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
加捷生醫(4109-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月19日)收盤價30.35元計算，預估參考價為29.85元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
加捷生醫(4109-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。近5日股價上漲1.49%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|30.35
|0.5
|1.65%
|0.0
|2017/09/05
|18.950001
|0.08
|0.42%
|0.4
|2016/09/12
|21.799999
|0.2
|0.92%
|0.3
|2015/09/14
|23.75
|0.2014
|0.85%
|0.4028
|2014/09/24
|26.6
|0.28898113
|1.09%
|0.0
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