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鉅亨速報

盤後速報 - 加捷生醫(4109)下週(8月26日)除息0.5元，預估參考價29.85元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


加捷生醫(4109-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月19日)收盤價30.35元計算，預估參考價為29.85元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

加捷生醫(4109-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。近5日股價上漲1.49%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 30.35 0.5 1.65% 0.0
2017/09/05 18.950001 0.08 0.42% 0.4
2016/09/12 21.799999 0.2 0.92% 0.3
2015/09/14 23.75 0.2014 0.85% 0.4028
2014/09/24 26.6 0.28898113 1.09% 0.0

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集中市場加權指數22409.630.27%
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加權指數法興(售) 槓桿8.02

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