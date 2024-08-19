投資有成！雲端業務對阿里巴巴Q1營收貢獻度增 陸媒：AI開始養家了

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 17:43

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中國電商巨頭阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)上週四 (15 日) 公布 2025 財年第一財季(2024 年 3-6 月）財報，營收年增 4% 至人民幣 2432.4 億元，經調整 EBITA 則年減 1% 至 450.4 億元，表現大致持穩，但 Non-GAAP 凈利年減 9% 至 406.9 億元，因經營利潤下降且投資減值增加導致，但利潤仍略優於市場預期。

個別部門來看，淘天集團營收年減 1% 至人民幣 1133.7 億元，成為拖累整體營收的主要因素，主要由於用戶體驗升級和基礎設施建設增加所致，而雲智慧集團年增 6% 至 265.5 億元，阿里國際數位商業集團營收年增 32% 至 292.9 億元，菜鳥營收年增 16% 至 268.1 億元，本地生活、大文娛與其他部門營收分別為 162.3 億元、55.8 億元和 470.0 億元，年增率分別為 12%、4% 和 3%。

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中國零售業務收入年減 2% 至人民幣 1074.2 億元，其中直營業務年減 9%，CRM 收入也只增長 1%，遜於市場預期的 3%，同期中國批發業務收入年增 16% 至 59.5 億元。

《36 氪》報導，阿里第一財季在國內零售電商業務的走弱，既有公司主動的戰略選擇，也有行業被動因素的影響。主動因素上，阿里目前戰略仍處於主動投入提升用戶體驗從而提升使用者留存、復購和商品成交額 (GMV) 規模增長的階段，因此商業化轉換並不是最重要的考察指標，這種背景下受 Take Rate（TR）維持較低水準的影響，加劇 CRM 的超預期下滑，擴大了 GMV 與 CRM 的差距。

阿里巴巴管理層在分析師電話會議上披露，將在保持訂單和 GMV 增長的趨勢下，推進商業化進展速度，包括「全站推廣」的接入，在此背景下，未來幾季 CMR 增速料將會跟 GMV 增速逐漸匹配。

被動因素方面，根據中國國家統計局的數據，中國今年第二季實體電商年增速度為 6.4%，相比首季的 12% 大幅放緩，其中 6 月單月更是降為負增長。消費大盤的持續疲弱在一定程度上對阿里等電商業務產生了較大衝擊。

但值得關注的是，阿里第一財季 GMV 繼上季雙位數增長後仍維持高個位數的成長，訂單量保持兩位數的擴張，整體與消費大盤趨同，且 88VIP 會員數量同比實現雙位數增長，突破 4200 萬人。這不僅預示著直播電商平台流量紅利消退下行業競爭的邊際放緩，且彰顯前期以好貨、好價、好服務為基礎的價格力，以及用戶體驗為中心的戰略投入陸續進入收穫期，促使阿里的規模擴張得以持續復甦、市佔率趨穩。

值得注意的是，阿里財報最大的驚喜來自雲端業務的積極復甦，雲智慧集團收入年增 6% 至 265.5 億人民幣，創近兩年最佳年增表現，且同期雲端業務經調整的 EBITA 年增 155% 至 23.4 億人民幣，季增率也超過 60%。

不過，由於在該季度對雲端基礎設施方面的投入加大，自由現金流凈額年減 56% 至 390.89 億元。阿里巴巴管理層表示，影響自由現金流的因素之一是加大對 AI 方面的投資，另一方面是部分業務規模縮小，比如淘天的直營業務進行了主動調整。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘表示，接下來幾季對 AI 的投入有望維持現在的力道。「AI 的投資會繼續現在的節奏，因為客戶的需求仍然旺盛且沒有被完全滿足。」

《虎嗅網》報導，從結果來看，阿里在 AI 上的投入已初見成效。阿里雲 AI 產品收入增速在第一財季保持三位數增長，與此同時公共雲收入達到雙位數增長。季度內阿里雲經調整 EBITA 年增率達 155%。AI 相關付費使用者量，在季度內也有明顯增加，阿里雲 AI 平台百鍊的付費用戶數量季增超過 200%。

當被問到圍繞 AI 的投資何時能帶來回報時，吳泳銘在分析師電話會議上答道：「阿里的 AI 投資報酬率非常可觀，大部分算力在產品上架之後就產生收入。」

AI 對阿里電商、出海等業務線的影響也在第一財季內被放大。截至今年 6 月 30 日，阿里國際的 AI 工具使用者數量超過 50 萬個商家，商家使用者對阿里國際 AI 能力的日均調用量突破 5000 萬。在該季度內，淘天投入上新了多款 AI 工具，像是在淘寶千牛平台上線免費的商家 AI 工具 Quick 管家，並繼續力推基於 LMA 大模型技術的阿里媽媽全站推廣。

在 6 月為止一季，阿里核心高管更多次在公開場合表達對於阿里押注 AI 的態度。阿里雲是集團內在該季各大板塊中最值得關注的。一方面阿里雲已成為整個阿里業務內第二大收入支柱，另一方面阿里雲的 AI 部分已經成為整個阿里「AI 化﹞的先鋒軍。

吳泳銘也透露阿里雲成長的核心引擎已經是 AI，這一收入引擎在未來幾個季度有望繼續提速。