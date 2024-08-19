「供強需弱」明顯！陸總理李強時隔5個月再開會強調提振消費

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 11:52

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中國國務院上週五 (16 日) 召開第 20 屆三中全會後首次全體會議，國務院總理李強在會上強調集中力量抓好改革部署的落實，以進一步全面深化改革為強大動力紮實做好各項工作，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。

李強表示，要咬定目標不放鬆，下大力增強經濟持續回升向好態勢。要更有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。促消費要專注於抓好增長性、帶動性強的領域，加速服務消費擴容提質，有效促進大宗消費，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充分釋放消費潛力。

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他並強調促消費的背景之一是中國上月宏觀經濟「供強需弱」特徵依然較為明顯。根據中國國家統計局最新數據，從需求端來看，中國 7 月社會消費品零售總額年增 2.7%，相比 6 月有所上升，但較市場預期水準仍稍低一些。

《新華社》報導，加速服務消費擴容提質，是近期不斷提及的重點。中國共產黨中央、中國國務院把今年確定為「消費促進年」，服務消費是民生福祉改善提升的重要支撐，是消費結構優化升級的重要方向，也是推動經濟高品質發展的重要內生動力。

中共中央政治局在 7 月 30 日表示，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家事等消費。

中國國務院新聞辦公室在 8 月 9 日也就《關於促進服務消費高品質發展的意見》(下稱「意見」) 舉行發表會，圍繞著挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障等 6 個方面，並提出 20 項重點任務，支持餐飲住宿、家事服務、養老託等服務消費重點領域高品質發展。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英表示，服務消費屬於「升級」消費，是消費「升級」後向前邁進的最大的一塊市場。中共中央政治局會議以及《意見》所強調的內容，皆在服務消費上做足文章。服務消費擴容提質的其中一個要點是，服務的環境必須要好，任何方面要給消費者一個好的體驗。

此外，李強還在每半年召開一次的全體會議上指出，要努力提升政府工作法治化水準。各級政府要堅持依法行政，優化執法方式，努力降低行政成本、提升行政效能。行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為根本目標，對亂檢查、亂罰款等問題要及時制止和糾正，以良好營商環境促進各類經營主體創新發展。

據悉，市場監管部門依法查處了一批重點違法行為，包括行政審批中介機構違規收費、行業協會依托行政權力違規收費、行政許可部門和金融機構以及口岸等不落實收費減免政策、天然氣管網和供水企業不執行政府定價等行為。

市場監管部門也優化執法檢查方式，組織各地進行異地交叉檢查，進行重點抽查，並採取充分聽取企業意見、執法案卷評查等一系列明察暗訪措施，確保能夠及時發現和解決違法問題線索。

中國國家市場監理總局綜合規劃司負責人王國偉上週五在國新辦舉行的記者會上強調，接下來市場監管部門將加速推出涉企收費違法違規行為處理辦法，依靠法治權威系統治理涉企收費問題，切實降低企業的不合理成本。

公開資料顯示，今年以來，國家市場監理總署深入進行了涉企違規收費專案整治行動。目前共檢查各類單位 4.48 萬家、立案 1253 件，督促退還違規收費 3.93 億元。

中國國務院常務會議與國務院全體會議均為國務院現行的法定會議，前者一般每月召開 2 至 3 次，後者一般每半年召開一次。