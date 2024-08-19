持續刺激消費！中國宣布汽車以舊換新政策補貼金額加碼1倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 14:04

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中國政府持續加大刺激消費力道，國家發改委、財政部近日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排 3000 億元左右超長期特別國債資金，加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新，其中特別提出各地要重點支持汽車報廢更新和個人消費者乘用車置換更新，並明確要求提高汽車報廢更新補貼標準。

中國《21 世紀經濟報道》報導，中國商務部等 7 部門上週五 (16 日) 還發佈《關於進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知》(下稱《通知》)，對上述相關內容進行優化調整，專家認為此次透過提高補貼金額，有利於進一步擴大汽車以舊換新成效，持續增強汽車行業對國民經濟的貢獻

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根據中信證券最新研究報告，本次汽車以舊換新政策超出市場預期，有望對產業銷量形成較明顯的拉動，產業景氣度有望上行。

具體來看，《通知》要求對符合商務部、財政部等 7 部門《關於印發〈汽車以舊換新補貼實施細則〉的通知》規定個人消費者於今年 4 月 24 日至年底報廢國三及以下排放標準燃油車，或 2018 年 4 月 30 日前註冊登記的電動車，並購買納入工業和資訊化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車輛補貼 2 萬人民幣；報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，並購買 2.0 升及以下排氣量燃油車者補貼 1.5 萬人民幣。此前這兩類報廢補貼標準分別為 1 萬和 7000 人民幣。

中汽政研產業政策研究部市場運行研究總監劉鋒表示，汽車報廢方面雖增加持有時間要求，但補貼金額翻倍，有助購車需求得到進一步釋放，有望撬動千億消費增量。

劉鋒認為，汽車以舊換新並非簡單「換新﹞，而是一場消費和產業的轉型升級。在激發消費潛力、讓使用者有更好消費體驗的同時，也加快相關新技術的普及和應用，助力產業化發展，促進汽車產業綠色低碳轉型。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹也表示 考量到報廢更新補貼標準整體提升、補貼差額擴大，以及置換更新也納入補貼範圍，這將對電動車普及起到巨大推動的作用。

根據《通知》，汽車報廢更新補貼資金按照總體 9：1 的原則實行央地共擔，並分地區確定具體分擔比例，其中對東部省份按 8.5：1.5 比例分擔，對中部省份按 9：1 比例分擔，對西部省份按 9.5：0.5 比例分擔。地方分擔的部分，由各省級財政根據中央資金分配情況按比例安排。

崔東樹認為，中央財政資金分擔比例設定不僅要考慮到地方財政能力存在差別，同時也要考慮到中西部老舊汽車數量相對較多，很多國三以下車型主要在中西部地區運行，因此要給予中西部更多政策支援和資金支持，這樣有利於推動更多老舊汽車實現報廢更新。

《通知》也提出，各地要加快制定汽車置換更新實施方案，合理確定補貼標準、補貼條件和實施方式，細化操作流程，壓實各方責任