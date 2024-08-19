全球股市上周表現9個月來最強！專家籲謹慎：經濟數據充滿矛盾 不確定性仍存

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 08:41

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一系列強勁的經濟數據驅散美國衰退陰霾，全球股市上星期創下自 2023 年 11 月以來單週最大漲幅紀錄。專家認為，市場許多恐懼與不安已經消除。

日股上週五飆漲 3% ，單周上漲 7.9%，歐洲 Stoxx 600 指數上周亦攀漲 2.4%，MSCI 全球已開發市場股票指數也創下自去年 11 月初以來最佳單週表現。

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美股標普 500 指數上周走漲 3.9%，打破周線連四黑頹勢，並創去年 11 月以來最強勁的表現。

美股上周五 (16 日) 走勢比較平穩，但仍維持前幾天的漲勢，標普較上月創下的歷史新高僅差 2% 漲幅。

嘉信理財首席交易和衍生品策略師 Joe Mazzola 指出，數據顯示美國經濟正在放緩，但衰退只是升息兩年後的預期，美國經濟並未真正步入衰退。

美國 7 月 CPI 年增率自 2021 年以來首次跌破 3%，降至聯準會 (Fed) 設定的官方目標範圍區間內，上周四 (15 日) 的 7 月零售銷售月增率意外創一年半最高，8 月 10 日當週初領失業救濟金人數低於預期，提振投資人信心。

到了上週五 (16 日)，消費者信心指數也強於預期，略高於 7 月創下的八個月低點，被稱為「恐慌指數」的波動性指數 VIX 跌至 15 以下，該指數在本月初全球拋售浪潮中曾升至 65 的四年高點。

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 認為，目前市場對即將發布的數據確實處於下意識的反應模式，貝萊德全球首席投資策略師李煒則指出，過去幾周趨勢顯示市場走勢可能基於單一數據而波動，未來恐將出現更多波動。

根據上週五的聯邦基金期貨數據，投資人已完全消化年底前三次降息的預期。與利率預期密切相關的 2 年期美債殖利率上週五收在 4.05%，較 8 月 5 日低點走升 0.39 個百分點。