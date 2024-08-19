華郵：烏軍越境攻入俄羅斯本土 烏俄局部停戰談判喊卡
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 07:31
了解談判情況的外交官透露，烏克蘭和俄羅斯原定本月派遣代表團，前往卡達首都杜哈（Doha）參與間接談判，希望達成一項相當於局部停戰的協議，雙方都停止對能源和電力基礎設施的攻擊，但烏軍突然入侵俄國邊境州庫斯克（Kursk）後，談判隨之喊卡。
據《華盛頓郵報》上周六（17 日）報導，熟悉談判情況的外交官表示，過去兩個月卡達一直與基輔和莫斯科討論局部停火事宜。這位官員表示，雙方同意在杜哈舉行高峰會，只剩下一些細節需要商定。
另一位知情人士表示，烏軍奇襲庫斯克後，俄羅斯猶豫了。
一位與俄羅斯外交圈高層關係密切的俄羅斯學者暗示，烏軍攻打庫斯克後，現在俄羅斯總統普丁沒心情談協議了。
「你知道，俄羅斯高層通常不會在壓力下做出任何妥協。」該人士說。
一位了解會談情況的外交官表示，在烏克蘭入侵俄羅斯西部後，俄羅斯官員推遲了與卡達官員的會面。這位外交官說，莫斯科代表團稱這是「態勢升級」，並說基輔在發動跨境攻擊前，沒事先知會卡達。
這位外交官說，俄羅斯「沒取消會談，他們說給我們時間」。
在過去一年多時間裡，俄羅斯用巡弋飛彈和無人機襲擊了烏克蘭的電網設施，給發電站帶來不可挽回的損失，導致烏克蘭全國輪流停電。烏克蘭則出動長程無人機，襲擊俄羅斯境內的石油設施，引發煉油廠起火，全球天然氣漲價。
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