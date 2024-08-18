鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.52億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-18 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,777.59美元，24小時漲跌幅+0.90%；以太幣(ETH)現報價格2,624.38美元，24小時漲跌幅+1.03%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.52億美元；SuperRare(RARE)24小時成交量達3.5億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.72億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅4.48%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅11.4%。
24小時跌幅：SuperRare(RARE)24小時跌幅60.4%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；系統幣(SYS)24小時跌幅45.2%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅61.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅54.1%；FOR(FOR)近一週漲幅53.7%。
近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅141%；RUNE(RUNE)近一週跌幅30.9%；CRV(CRV)近一週跌幅28.1%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - SuperRare大漲88.24%，報0.338美元
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.27億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 盤中速報 - SuperRare大漲48.24%，報0.223美元
- 盤中速報 - SuperRare大漲47.15%，報0.209美元
上一篇
下一篇