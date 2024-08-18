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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.27億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-18 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,456.01美元，24小時漲跌幅+0.43%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.27億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.71億美元；SuperRare(RARE)24小時成交量達2.57億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅6.74%；FOR(FOR)24小時漲幅6.57%。

24小時跌幅：SuperRare(RARE)24小時跌幅45%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BounceBit(BB)24小時跌幅15.5%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅61.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅54.1%；FOR(FOR)近一週漲幅53.7%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅141%；RUNE(RUNE)近一週跌幅30.9%；CRV(CRV)近一週跌幅28.1%。

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