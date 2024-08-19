〈走進中國〉巴黎奧運剛閉幕 中國就有人在賣「奧運金牌」了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 07:30

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巴黎奧運 8 月 11 日閉幕，近日中國電商平台上就有不少商家在銷售「巴黎奧運獎牌」，依材質不同，售價介於人民幣（下同）100 元～400 元。

據《澎湃新聞》報導，中國某電商平台頁面顯示，一件「奧運獎牌」紀念品超過 800 人下單，超過 1 萬人收藏。

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另一個電商平台也顯示，標註「1：1 復刻」的「巴黎奧運獎牌」，超過 400 人想要，超過 3 萬人瀏覽。

巴黎奧運金牌由 523 克銀和 6 克金組成，且獎牌上還有一塊來自埃菲爾鐵塔的舊鐵件。而電商平台售賣的「獎牌」規格大同小異，均採用鋅合金材質。

還有不少電商商家專門售賣歷屆「奧運獎牌」，消費者搜索關鍵詞，就可淘到大型體育賽事的「獎牌」。

為什麼有人想買仿製奧運金牌呢？有人是買來收藏，有人希望「金牌效應」能激勵孩子。

問題是業者仿製奧運金牌真的可行嗎？對此，北京市京都律師事務所林斐然表示，這種行為將面臨侵權風險。

《奧林匹克標誌保護條例》規定，奧林匹克標誌，如五環標誌、奧運會會徽等，均受到保護。未經奧林匹克標誌權利人許可，任何人不得為商業目的使用奧林匹克標誌。商家仿製奧林匹克金牌，明顯已侵犯奧林匹克標誌專有權。

如果縣級以上地方市場監督管理部門發現類似違規情況，將就行政區域內奧林匹克標誌侵權行為，作出管理。被認定侵權行為成立者，有關部門可責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品，以及用於製造侵權商品或為商業目的擅自製造奧林匹克標誌的工具。