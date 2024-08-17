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鉅亨速報

盤中速報 - 德康醫療(DXCM-US)大漲2.89%，報74.45美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 00:30


德康醫療(DXCM-US)截至台北時間17日00:14股價上漲2.09美元，報74.45美元，漲幅2.89%，成交量1,268,816（股），盤中最高價74.73美元、最低價72.53美元。

美股指數盤中表現

德康醫療(DXCM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.2%
  • 近 1 月：-35.97%
  • 近 3 月：-44.21%
  • 近 6 月：-38.52%
  • 今年以來：-41.69%

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美股美股盤中德康醫療

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