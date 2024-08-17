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鉅亨速報

盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大漲2.99%，報150.75美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 01:00


Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間17日00:44股價上漲4.37美元，報150.75美元，漲幅2.99%，成交量577,263（股），盤中最高價151.10美元、最低價146.39美元。

美股指數盤中表現

Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：-4.52%
  • 近 3 月：-1.15%
  • 近 6 月：-6.74%
  • 今年以來：-9.05%

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美股美股盤中Take-Two互動軟體

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Take-Two互動軟體150.622.90%

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