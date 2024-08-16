〈能源盤後〉市場關注需求前景、中東局勢 原油收高 但部分風險溢價消退

鉅亨網編譯許家華 2024-08-16 06:06

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在連 2 日下跌後，原油期貨價格周四 (15 日) 終於收高，投資者關注中國的需求前景，並留意伊朗是否直接對戰以色列，因為倘若爆發直接衝突，可能威脅中東地區的原油流動。

與此同時，天然氣短暫觸及約 5 周來的盤中高點，係因美官方數據顯示上周美國供應量下降。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.18 美元或 1.5%，收每桶 78.16 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.28 美元或 1.6%，收每桶 81.04 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.36 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4% ，收每加侖 2.38 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.20 美元。盤中高點達 2.301 美元，為近月天然氣自 7 月 12 日以來最高價位。

市場驅動力

施耐德電氣高級大宗商品分析師 Brian Swan 表示，周四油價上漲，係因「降息可望加速經濟活動並推高燃料需求」的樂觀情緒提振。

周三公佈的數據顯示，美國上個月消費者物價指數上漲 0.2%，但通膨年率自. 0% 放緩至 2.9%，並觸及 2021 年春季以來的最低水準。降息有助於推動經濟和能源需求。

「這增強了聯準會 (Fed)9 月降息的預期。然而，擔憂全球需求放緩的情緒縮限了漲幅。」Swan 說。

原油周三已連續第二日下跌，美國能源資訊局 (EIA) 的數據顯示，上周原油庫存增加，進一步加劇了跌勢。

儘管原油周四獲得支撐，但分析師表示，擔憂伊朗和以色列直接對戰而引起的風險溢價已消退了一些。

由於伊朗報復性襲擊未能兌現，周二油價結束連 5 日的漲勢。

上個月末哈馬斯高層在德黑蘭遭暗殺後，市場擔心伊朗對以色列直接報復，但《路透社》周二報導，伊朗官員表示，除非本周有可能舉行談判並達成加薩停火協議，否則將直接報復以色列。

PVM 分析師 John Evans 表示：「伊朗聲稱即將對以色列發動直接襲擊的警告已經過去了好幾天，戰爭溢價不斷下降。原油市場開始關注美國以外地區的需求狀況並感到不滿。」這其中包括中國。根據路透社報導，中國 7 月煉油廠開工量年減 6.1% 。

然而，與中東緊張局勢相關的風險溢價尚未完全消失，但分析師認為該局勢對原油供應的威脅被誇大了。荷蘭合作銀行策略師周四報告指出：「由於原油價格上漲，伊朗和以色列之間所謂『中東局勢升級』的擔憂情緒再次被誇大了。」

「只有沙烏地阿拉伯、伊朗和美國之間針對某種封鎖或關閉霍爾木茲海峽採取直接行動，才會對全球原油和天然氣供應產生重大影響。」他們寫道。儘管如此，策略師表示，擔憂局勢擴大的情緒仍會抑制原油跌破每桶 70 美元，並稱局勢升級是「逢高賣出，逢低買入」的機會。

天然氣能源交易方面，EIA 數據顯示，上周天然氣供應量意外下降後，天然氣價格僅短暫上漲至 7 月中旬以來的最高盤中水準。

EIA 報告顯示，上周 (8/9 止) 美國天然氣供應量減少 60 億立方英呎 (即 6 bcf)。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 表示，市場原本預計上周天然氣供應量將增加 3 bcf，而去年同期的供應量為 35 bcf，5 年平均增加量為 42 bcf。

若 EIA 公布上周供應量下降，將標誌著自 2016 年 7 月 29 日 EIA 報告減少 6 bcf 以來「首次夏季庫存減少」。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，每年此時天然氣供應量減少是相當罕見的，因為市場通常會在氣溫開始降溫時看到供應增加。天然氣需求「一直在飆升，生產商也顯示出一些克制的跡象——這給市場帶來了一些好轉的希望。」

然而，根據 EIA 數據，儲存的天然氣總量仍較一年前高出 209 bcf，比 5 年平均值高出 375 bcf。