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鉅亨速報

盤後速報 - 君帆(4584)下週(8月23日)除權0.8元，預估參考價62.96元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


君帆(4584-TW)下週(8月23日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。

以今日(8月16日)收盤價68.00元計算，預估參考價為62.96元，權值合計為5.04元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

君帆(4584-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為液壓元件。氣壓元件。系統整合。近5日股價下跌5.42%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 68.00 0.0 0.0% 0.8
2024/07/10 76.3 1.2 1.57% 0.0
2023/09/01 46.15 2.0 4.33% 0.0
2022/07/26 69.7 2.5 3.59% 0.0

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集中市場加權指數22349.332.07%
君帆680.00%

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