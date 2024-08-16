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鉅亨速報

盤後速報 - 濟生(4111)下週(8月23日)除息1元，預估參考價26.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


濟生(4111-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月16日)收盤價27.05元計算，預估參考價為26.05元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

濟生(4111-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般中西藥品類。抗生素藥品類及醫療器材之製造與銷售。醫療器材機器整廠設備及飲料輸出買賣業務。近5日股價上漲2.67%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 27.05 1.0 3.7% 0.0
2023/08/22 27.45 1.2 4.37% 0.0
2022/08/22 24.65 1.0 4.06% 0.0
2021/08/20 22.8 1.0 4.39% 0.0
2020/08/20 27.0 1.0 3.7% 0.0

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