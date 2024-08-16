盤後速報 - 濟生(4111)下週(8月23日)除息1元，預估參考價26.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
濟生(4111-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(8月16日)收盤價27.05元計算，預估參考價為26.05元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
濟生(4111-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般中西藥品類。抗生素藥品類及醫療器材之製造與銷售。醫療器材機器整廠設備及飲料輸出買賣業務。近5日股價上漲2.67%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|27.05
|1.0
|3.7%
|0.0
|2023/08/22
|27.45
|1.2
|4.37%
|0.0
|2022/08/22
|24.65
|1.0
|4.06%
|0.0
|2021/08/20
|22.8
|1.0
|4.39%
|0.0
|2020/08/20
|27.0
|1.0
|3.7%
|0.0
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