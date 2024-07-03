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鉅亨速報

盤後速報 - 君帆(4584)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價67.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

君帆(4584-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月3日)收盤價68.80元計算，預估參考價為67.6元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

君帆(4584-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為液壓元件。氣壓元件。系統整合。近5日股價上漲1.37%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 68.80 1.2 1.74% 0.0
2023/09/01 46.15 2.0 4.33% 0.0
2022/07/26 69.7 2.5 3.59% 0.0

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