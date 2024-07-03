盤後速報 - 君帆(4584)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價67.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
君帆(4584-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月3日)收盤價68.80元計算，預估參考價為67.6元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
君帆(4584-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為液壓元件。氣壓元件。系統整合。近5日股價上漲1.37%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|68.80
|1.2
|1.74%
|0.0
|2023/09/01
|46.15
|2.0
|4.33%
|0.0
|2022/07/26
|69.7
|2.5
|3.59%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 詠昇(6418)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價23.3元
- 盤後速報 - 信昌電(6173)下週(7月10日)除息1.21元，預估參考價51.69元
- 盤後速報 - 陸海(5603)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價26.5元
- 盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月10日)除息11.29元，預估參考價226.21元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇