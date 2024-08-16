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鉅亨速報

盤後速報 - 富宇(4907)下週(8月23日)除息1.3元，預估參考價92.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


富宇(4907-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(8月16日)收盤價93.90元計算，預估參考價為92.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

富宇(4907-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲0.66%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 93.90 1.3 1.38% 0.0
2023/08/23 37.2 1.2 3.23% 0.0
2022/08/23 25.3 1.3 5.14% 0.0
2021/09/29 25.85 1.2 4.64% 0.0
2020/08/25 29.15 1.2 4.12% 0.0

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