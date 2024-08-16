盤後速報 - 富宇(4907)下週(8月23日)除息1.3元，預估參考價92.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
富宇(4907-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(8月16日)收盤價93.90元計算，預估參考價為92.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
富宇(4907-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲0.66%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|93.90
|1.3
|1.38%
|0.0
|2023/08/23
|37.2
|1.2
|3.23%
|0.0
|2022/08/23
|25.3
|1.3
|5.14%
|0.0
|2021/09/29
|25.85
|1.2
|4.64%
|0.0
|2020/08/25
|29.15
|1.2
|4.12%
|0.0
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