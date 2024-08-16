search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 營邦(3693)下週(8月23日)除息10元，預估參考價385.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


營邦(3693-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(8月16日)收盤價395.00元計算，預估參考價為385.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率2.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

營邦(3693-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業用電腦及伺服器用機箱類。存儲平台類。系統平台類。近5日股價上漲5.73%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 395.00 10.0 2.53% 0.0
2023/08/25 554.0 6.0 1.08% 0.0
2022/08/26 64.6 1.5 2.32% 0.0
2021/09/29 44.6 0.7 1.57% 0.0
2017/09/07 58.5 3.0014 5.13% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22349.332.07%
營邦395-0.38%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.32
加權指數法興(售) 槓桿6.84

延伸閱讀


Empty