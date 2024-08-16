盤後速報 - 營邦(3693)下週(8月23日)除息10元，預估參考價385.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
營邦(3693-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(8月16日)收盤價395.00元計算，預估參考價為385.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率2.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
營邦(3693-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業用電腦及伺服器用機箱類。存儲平台類。系統平台類。近5日股價上漲5.73%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|395.00
|10.0
|2.53%
|0.0
|2023/08/25
|554.0
|6.0
|1.08%
|0.0
|2022/08/26
|64.6
|1.5
|2.32%
|0.0
|2021/09/29
|44.6
|0.7
|1.57%
|0.0
|2017/09/07
|58.5
|3.0014
|5.13%
|0.0
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