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〈熱門股〉健策看好AI伺服器均熱片帶動業績往上 周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-17 10:10

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健策看好AI伺服器均熱片帶動業績往上，周漲逾2成。(圖：shutterstock)

AI 伺服器熱絡，健策 (3653-TW)AI 伺服器均熱片新產品陸續推出，並在下半年開始出貨，看好業績逐季往上，將推升旗下散熱業務占比，加上四大產品線出貨也逐步向上，激勵健策本週漲勢強勁，周漲超過 2 成。 

健策本周漲幅 23.61%，周五 (16 日) 更是強攻漲停鎖住 1335 元，除了站回前高，也站穩所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，本周三大法連續 4 個交易日買超，本周買超 1064 張。 


健策財報也相當亮麗，第二季營收 34.01 億元，季增 18.8%，年增 19.8%；毛利率 38.8%，季增 3.7 個百分點，年增 7.7 個百分點；營益率 28%，季增 5 個百分點，年增 8.3 個百分點；稅後純益 8.51 億元，季增 19.8%，年增 49.5%，寫下單季歷史新高，每股純益 6.02 元。 

健策今年上半年營收 62.65 億元，年增 10.6%；毛利率 37.2%，年增 5.1 個百分點；營益率 25.7%，年增 5.1 個百分點；稅後純益 15.63 億元，年增 46.9%，每股純益 11.09 元。 

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健策散熱AI伺服器均熱片

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