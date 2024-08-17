〈熱門股〉健策看好AI伺服器均熱片帶動業績往上 周漲逾2成

AI 伺服器熱絡，健策 (3653-TW)AI 伺服器均熱片新產品陸續推出，並在下半年開始出貨，看好業績逐季往上，將推升旗下散熱業務占比，加上四大產品線出貨也逐步向上，激勵健策本週漲勢強勁，周漲超過 2 成。