鉅亨網新聞中心 2024-08-16 18:00

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台股跳空上漲，站上月線，這是多方攻擊訊號，不過月線仍然下彎，需要時間走平上揚，因此這邊還是容易震盪，上面較大壓力點在 22465 點缺口，目前建議短線操作，特別要注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，建議不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。

大華國際投顧蘇建豐指出，「AI 績優飆股 - 擎亞 (8096-TW)」，三星獨家代理商，AI 伺服器和 AI PC 對於 HBM 需求強勁，營收和獲利成長，股價有保障，8/8 開始佈局，上週直接大放送，這周迎接 2 根漲停，今天股價再創高來到 56.2 元，短線急漲，價差操作，股價 43-55 元，大賺 + 28%，恭喜所有會員朋友以及有來領取資料的朋友，蘇建豐都是提早佈局，在市場上沒人知道的時候佈局，後面都會成為市場焦點，例如鑫科，友威科等，跟著蘇建豐，安心獲利。

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盤勢震盪，投資朋友更需要蘇建豐領軍，持盈保泰，增加獲利，錯過鑫科，友威科，擎亞的朋友，現在開始佈局新主力股，開放登記，先登記先卡位，趕緊來電或在蘇建豐 Line 群組，留下聯絡資料，一起賺錢。

「王者歸來 - 友威科 (3580-TW)」，扇出型面板級封裝，就是市場焦點，蘇建豐從 5/29 股價 61 元推薦到現在，第一波操作大賺 + 60%，第二波操作大賺 + 22%，第三波操作目標百元，今天達陣，直奔漲停 104 元，大賺 + 20%，翻倍大獲利，繼續賺下去，跟著蘇建豐掌握操作節奏，繼續搶錢。

「友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)」，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，7 月營收如預期大增，年增 138%，蘇建豐從 52 元推薦到現在，股價最高 107.5 元，翻倍大獲利，第一波大賺 + 61%，第二波大賺 + 40%，市場上沒人知道的時候佈局，簡單大獲利。

最新佈局「新主力股」，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資貢獻高達 5 個股本，股價 4X 元，超級低估，股價剛突破整理區間轉強，目標翻倍賺，不可錯過！

「鑫科第二」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收如預期開始大增，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆目前 5 日線震盪，佈局好機會，股價 3x 元，比價百元鑫科，把握最後佈局機會，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二。

「鎖定新主力股 XXXX」，鑫科翻倍獲利，友威科翻倍獲利，擎亞大賺 + 28%，明天要進場新主力股，開放登記，先登記先卡位，留言「新主力股」，一起賺錢！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

友威科漲停，扇出型面板級封裝就是市場主流，隱藏版” 新主力股” 開始搶錢

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