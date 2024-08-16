電動車、燃油車價格戰打成一片 陸中古車價格瀕臨崩潰

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 14:25

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自 2023 年開始，中國車市價格戰打得火熱，電動車製造商爭先降價，燃油車也被迫內卷，連帶影響中古車，整個價格體系面臨崩盤。

一直以來，中古車有著穩定的定價體系，正常的汽車每年貶值 2 萬人民幣左右，再根據車況和行駛里程定價，熱門的如 Lexus 跟豐田 Highlander 則採取相對特殊的定價機制，三年保值率有時能維持 80% 左右。

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2022 年，中古電動車市場有所好轉，特斯拉等價格也趨於穩定，但去年新車市場開始價格混戰，甚至一直延續到今年。曾經能保值甚至升值的車款，如今也在不斷降價。原本加價才能買的 Highlander，現在低配版約 20 萬人民幣。

今年首季，中國車市降價車款數量超過 2023 年全年的 60%，會買中古車的人本就追求性價比，但當新車和中古車之間沒有合適價差，就不如買新車。因此，越來越多的消費者用腳投票，直接去購買比亞迪的低價車型。

除價格崩盤、獲利遭壓縮外，中古車商還面臨庫存周轉延長的風險。根據中國汽車流通協會數據顯示，前年中國中古車行業平均庫存週期為 37 到 51 天，到了去年拉長至 59 到 61 天。

價格戰之前，中古車商收車幾天後就可賣掉，如今都需要一兩個月，還要看運氣。

為減少收車的資金壓力，市場上還出現「寄售」的現象。賣車的車主會將車輛存放在中古車商處並繳納一定的停車費。當汽車成功賣出後，中古車商還會收取一筆手續費。對中古車商來說算是較划算的方法，但終非長久之計。

不過，從宏觀層面來看，中古車市場仍有一些利多因素。中國商務部等 14 部門在 4 月印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，汽車以舊換新之後，大量舊車流入中古車市場，進一步擴充二手車的車源。

到了上月底，汽車「以舊換新」政策加力，1 千多億長期特別國債定性用於汽車以舊換新補貼，將極大地加速汽車消費需求繼續釋放。

中古車市場也因此獲得了不錯的銷量，上月交易量達 160.94 萬輛，月增 5.95%，年增 2.37%。

此外，新車市場在經歷今年第二季的價格戰後，成交價格開始穩定，中古車市場也獲得積極的反饋，上月交易均價達 6.51 萬人民幣，較 6 月回升了 700 人民幣。

除量價回升之外，《行動方案》還直接提到中古車市場的改善工作。一方面，要積極促進二手車的交易，減少中間費用，公開非保密的汽車數據。對於中古電動車的定價，要加強電池定價能力和車輛評估能力。另一方面，要支援中古車經營主體的發展壯大，鼓勵發展中古車企業品牌。