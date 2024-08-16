鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至58.05元，預估目標價為2300元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由58.99元下修至58.05元，其中最高估值64.98元，最低估值51.34元，預估目標價為2300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|64.98(66.36)
|89.2
|135.23
|最低值
|51.34(51.34)
|78.55
|95.2
|平均值
|59.23(59.94)
|84.85
|108.73
|中位數
|58.05(58.99)
|85.53
|102.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9,632,940
|13,761,510
|19,547,560
|最低值
|7,060,000
|10,687,000
|12,552,260
|平均值
|8,585,790
|11,501,140
|14,523,740
|中位數
|8,652,860
|11,008,360
|12,997,580
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 祥碩(5269)大漲7.25%，報1480元
- 盤中速報 - 祥碩(5269)大漲7.09%，報1585元
- 〈台股開盤〉美股大漲帶動跳空漲逾400點 補量站上月線
- 盤中速報 - 祥碩(5269)股價拉至漲停，漲停價1625.0元，成交1,702張
上一篇
下一篇