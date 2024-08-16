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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至58.05元，預估目標價為2300元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由58.99元下修至58.05元，其中最高估值64.98元，最低估值51.34元，預估目標價為2300元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值64.98(66.36)89.2135.23
最低值51.34(51.34)78.5595.2
平均值59.23(59.94)84.85108.73
中位數58.05(58.99)85.53102.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值9,632,94013,761,51019,547,560
最低值7,060,00010,687,00012,552,260
平均值8,585,79011,501,14014,523,740
中位數8,652,86011,008,36012,997,580

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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