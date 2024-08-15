〈貴金屬盤後〉美7月CPI上升 Fed 9月恐難大幅降息 黃金跌1%
鉅亨網編譯許家華 2024-08-15 06:37
黃金價格周三 (14 日) 下跌 1%，係因美國 7 月消費者物價 (CPI) 如預期反彈，對聯準會 (Fed) 9 月大幅降息的預期潑了冷水。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「9 月降息就是一道暗鎖，目前數據表明 Fed 開頭僅打算降息 25 個基點，這令先前期待更高的市場大失所望。」
美國勞工部勞工統計局公布，美國 CPI 繼 6 月下降 0.1% 後，7 月上升 0.2%，但以年率而言，7 月上升 2.9%，略較 6 月的 3% 升幅下降。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 9 月降息 50 個基點的可能性為 36%，自 CPI 數據發布前的 50% 比率下降。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「現在降息預期已轉變為僅降息 25 個基點，因此可能會削弱黃金市場的部分動力。」
亞特蘭大聯邦儲備銀行主席 Raphael Bostic 周二表示，他希望在準備支持降息之前看到「更多數據」。
法國興業銀行大宗商品策略主管 Ben Hoff 表示：「我們仍處於地緣政治緊張局勢顯著加劇的環境中，這總是有利於黃金。」
由於避險需求堅挺和 Fed 降息預期，黃金現貨價格於 7 月 17 日觸及 2483.60 美元的歷史新高，今年迄今已上漲 19%。
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