鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 18:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.97元上修至2.02元，其中最高估值2.21元，最低估值1.91元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.21(2.21)
|1.73
|1.99
|最低值
|1.91(1.9)
|1.44
|1.53
|平均值
|2.03(2.01)
|1.65
|1.77
|中位數
|2.02(1.97)
|1.68
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.75億
|30.99億
|32.00億
|32.34億
|最低值
|29.44億
|30.11億
|31.35億
|32.34億
|平均值
|29.52億
|30.55億
|31.62億
|32.34億
|中位數
|29.48億
|30.54億
|31.61億
|32.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.60
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|營業收入
|27.01億
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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