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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 18:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.97元上修至2.02元，其中最高估值2.21元，最低估值1.91元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.21(2.21)1.731.99
最低值1.91(1.9)1.441.53
平均值2.03(2.01)1.651.77
中位數2.02(1.97)1.681.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.75億30.99億32.00億32.34億
最低值29.44億30.11億31.35億32.34億
平均值29.52億30.55億31.62億32.34億
中位數29.48億30.54億31.61億32.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.602.453.542.052.20
營業收入27.01億25.29億24.33億27.09億28.36億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQR

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