盤後速報 - 尼得科超眾(6230)下週(8月22日)除息1.05元，預估參考價230.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
尼得科超眾(6230-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。
以今日(8月15日)收盤價231.50元計算，預估參考價為230.45元，息值合計為1.05元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。近5日股價上漲0.86%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|231.50
|1.053
|0.45%
|0.0
|2023/08/24
|149.0
|1.07
|0.72%
|0.0
|2022/08/25
|108.5
|0.61
|0.56%
|0.0
|2021/08/30
|175.5
|1.36
|0.77%
|0.0
|2020/07/30
|258.5
|4.87
|1.88%
|0.0
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