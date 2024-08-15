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鉅亨速報

盤後速報 - 尼得科超眾(6230)下週(8月22日)除息1.05元，預估參考價230.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


尼得科超眾(6230-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。

以今日(8月15日)收盤價231.50元計算，預估參考價為230.45元，息值合計為1.05元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。近5日股價上漲0.86%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 231.50 1.053 0.45% 0.0
2023/08/24 149.0 1.07 0.72% 0.0
2022/08/25 108.5 0.61 0.56% 0.0
2021/08/30 175.5 1.36 0.77% 0.0
2020/07/30 258.5 4.87 1.88% 0.0

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