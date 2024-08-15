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鉅亨速報

盤後速報 - 萬在(4543)下週(8月22日)除權息1.5元，預估參考價49.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


萬在(4543-TW)下週(8月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

以今日(8月15日)收盤價53.20元計算，預估參考價為49.71元，權息值合計為3.49元，股息殖利率1.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬在(4543-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種熱交換器之製造加工及買賣。其他鋁製品模具之製造加工及買賣。近5日股價上漲7.55%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 53.20 1.0 1.88% 0.5
2023/07/19 54.9 1.2 2.19% 0.0
2020/07/23 15.0 0.7115 4.74% 0.0
2019/07/24 20.5 0.9986 4.87% 0.0
2018/07/24 22.15 0.3 1.35% 0.0

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