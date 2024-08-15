盤後速報 - 萬在(4543)下週(8月22日)除權息1.5元，預估參考價49.71元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
萬在(4543-TW)下週(8月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。
以今日(8月15日)收盤價53.20元計算，預估參考價為49.71元，權息值合計為3.49元，股息殖利率1.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬在(4543-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種熱交換器之製造加工及買賣。其他鋁製品模具之製造加工及買賣。近5日股價上漲7.55%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|53.20
|1.0
|1.88%
|0.5
|2023/07/19
|54.9
|1.2
|2.19%
|0.0
|2020/07/23
|15.0
|0.7115
|4.74%
|0.0
|2019/07/24
|20.5
|0.9986
|4.87%
|0.0
|2018/07/24
|22.15
|0.3
|1.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 萬在(4543)大跌9.44%，報47元
- 盤中速報 - 萬在(4543)大跌9.09%，報42.5元
- 盤中速報 - 萬在(4543)急拉3.32%報47.0元，成交105張
- 盤中速報 - 萬在(4543)大漲7.62%，報48元
上一篇
下一篇