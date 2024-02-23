〈焦點股〉旭軟攻多層板及醫療及車用多元利基產品 股價爆量漲停

由鉅祥 ( 2476-TW ) 持股達 14.45% 的軟板廠旭軟 ( 3390-TW ) 在 2023 年積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品成效佳，且對 AI PC 應用的 HDI 多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，並且將放量，股價今 (23) 日逾 1.89 萬張大量攻上漲停價 32.6 元。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。