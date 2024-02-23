〈焦點股〉旭軟攻多層板及醫療及車用多元利基產品 股價爆量漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 10:26
由鉅祥 (2476-TW) 持股達 14.45% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 在 2023 年積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品成效佳，且對 AI PC 應用的 HDI 多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，並且將放量，股價今 (23) 日逾 1.89 萬張大量攻上漲停價 32.6 元。
旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。
旭軟尚未公布 2023 年全年財報，但 2023 年前三季營收 5.8 億元，毛利率 17.15%，年增 3.88 個百分點，稅後純益 8543 萬，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元。
就各軟板廠去年業績而言，同泰 (3321-TW)2023 年全年營收 15.41 億元，爲負毛利率，2023 年全年虧損 2.71 億元，虧損較去年擴大，全年每股虧損 4.01 元。
嘉聯益 (6153-TW)2023 年全年 營收 98.35 億元，爲負毛利率，稅後虧損 33.47 億元，每股虧損 6.04 元。
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