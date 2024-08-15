擁逾10萬管理人才！新世界鄭志剛：香港優勢顯著 將成全球家族辦公室首選地

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:16

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作為香港最富有家族之一繼承人的鄭志剛說：「我非常有信心我們將在未來成為家族辦公室財富管理的第一名。」但他未具體說明這一目標的時間框架，僅稱可能在「中期」實現。

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鄭志剛指出，香港發展家族辦公室業務的優勢顯著，尤其是香港的家辦財富管理歷史已約 80 年，並坐擁逾 10 萬名相關專才的人才庫。「這不僅僅是資本的問題，還涉及到價值觀的問題。」

鄭志剛還表示，新成立的香港學院希望成為尋找在香港建立業務的家族辦公室的「超級連接器」，尤其關注第二代財富擁有者以及治理問題。成立近一年的香港財富傳承學院將於下月舉辦高峰論壇，將有 100 多間家族辦公室代表出席。

根據政府數據，截至去年底，香港的家族辦公室和私人信託管理的資產約為 2 兆港幣 (570 億美元)，整個資產和財富管理業務在年底時監管的資產超過 31 兆港元。

另據香港投資推廣署委託德勤進行的研究報告，發現去年底香港已有超過 2700 間單一家族辦公室，其中約三分一資產管理規模達至少 1 億美元。瑞銀行政總裁安思杰先前也曾表示香港財富管理業的年複合成長率將達 7.6%，規模有望在 2027 年超越瑞士，成為世界第一。

此外，鄭志剛特別提到藝術方面的投資，指香港是全球第二大藝術品交易市場，而香港國際機場會興建藝術品儲存設施，多間國際知名的拍賣行亦擴張香港業務，加上香港本身已有相關免稅優惠，有利香港構建為全球藝術交易樞紐，這正是吸引家族辦公室投資的範疇。

鄭氏家族繼承問題一直是個熱門話題。鄭志剛被廣泛視為接管家族企業集團的領軍人物，但在鄭家純去年表示仍在尋找繼任者後，鄭志剛的繼承人地位面臨越來越大的不確定性。

鄭志剛在受訪時未談及家族接班計畫，僅稱財富管理專業人士可針對如何為未來幾代人保留資本提供建議，但關鍵在於家庭成員能否團結一致。