〈貴金屬盤後〉美PPI鞏固9月降息預期 美元、公債殖利率下跌 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-08-14 06:30

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黃金價格周二 (13 日) 走穩，徘徊在接近 7 月歷史高點的水準，係因美國生產者物價指數 (PPI) 鞏固了聯準會 (Fed) 9 月降息的預期，令美元和美國公債殖利率小幅走低。

由於一些獲利了結交易，現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2467.80 美元。

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黃金於 7 月 17 日觸及 2483.60 美元的歷史新高，今年迄今上漲 20%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司 2507.8 美元。

周二數據顯示，美國 7 月 PPI 升幅低於預期，顯示通膨持續溫和。交易員現在期待周三將公佈的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 和周四公佈的零售銷售數據，以了解 Fed 下一步政策舉措方向。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「儘管最近出現獲利了結，但持續的地緣政治緊張局勢、市場近期的波動，以及預期的降息繼續推動投資者轉向避險資產。」

德國商銀報告指出，周三的 CPI 數據可能再次助長黃金價格上漲，「金價創新高紀錄是早晚的事。」

根據 CME 集團的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月 Fed 降息 50 個基點的可能性約為 54%。

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