〈貴金屬盤後〉美PPI鞏固9月降息預期 美元、公債殖利率下跌 黃金走穩
鉅亨網編譯許家華 2024-08-14 06:30
黃金價格周二 (13 日) 走穩，徘徊在接近 7 月歷史高點的水準，係因美國生產者物價指數 (PPI) 鞏固了聯準會 (Fed) 9 月降息的預期，令美元和美國公債殖利率小幅走低。
- 由於一些獲利了結交易，現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2467.80 美元。
黃金於 7 月 17 日觸及 2483.60 美元的歷史新高，今年迄今上漲 20%。
- 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司 2507.8 美元。
美元兌其他貨幣下跌 0.4%，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準 10 年期公債殖利率則跌至一周低點。
周二數據顯示，美國 7 月 PPI 升幅低於預期，顯示通膨持續溫和。交易員現在期待周三將公佈的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 和周四公佈的零售銷售數據，以了解 Fed 下一步政策舉措方向。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「儘管最近出現獲利了結，但持續的地緣政治緊張局勢、市場近期的波動，以及預期的降息繼續推動投資者轉向避險資產。」
德國商銀報告指出，周三的 CPI 數據可能再次助長黃金價格上漲，「金價創新高紀錄是早晚的事。」
根據 CME 集團的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月 Fed 降息 50 個基點的可能性約為 54%。
其他貴金屬交易
- 不僅懂得玩日本 也要學會投資日圓
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉中東局勢升溫 避險需求推動 黃金漲逾1%
- 〈貴金屬盤後〉中東局勢升溫 避險需求推動 黃金漲逾1%
- 金銀大漲 巴黎奧運金牌為歷屆最貴 原料價格約900美元
- 〈貴金屬盤後〉Fed降息在即 公債殖利率下降 黃金走穩 但本周收低
下一篇