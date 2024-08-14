search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為13.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.46元，最低估值0.36元，預估目標價為13.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.46(0.44)0.751.091.25
最低值0.36(0.36)0.510.681.16
平均值0.4(0.4)0.590.841.2
中位數0.4(0.39)0.590.81.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值125.97億169.96億215.78億227.73億
最低值87.88億110.28億130.70億178.73億
平均值103.65億134.21億164.59億205.39億
中位數101.70億134.81億159.86億209.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.49-0.78-0.04-0.080.22
營業收入5.54億6.48億13.85億37.34億70.11億

詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNU

相關行情

台股首頁我要存股
NU控股有限公司(開曼群島)12.711.68%

延伸閱讀


Empty