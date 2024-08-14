鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為13.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.46元，最低估值0.36元，預估目標價為13.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.46(0.44)
|0.75
|1.09
|1.25
|最低值
|0.36(0.36)
|0.51
|0.68
|1.16
|平均值
|0.4(0.4)
|0.59
|0.84
|1.2
|中位數
|0.4(0.39)
|0.59
|0.8
|1.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|125.97億
|169.96億
|215.78億
|227.73億
|最低值
|87.88億
|110.28億
|130.70億
|178.73億
|平均值
|103.65億
|134.21億
|164.59億
|205.39億
|中位數
|101.70億
|134.81億
|159.86億
|209.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.49
|-0.78
|-0.04
|-0.08
|0.22
|營業收入
|5.54億
|6.48億
|13.85億
|37.34億
|70.11億
詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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