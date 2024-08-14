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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADRTME-US的目標價調降至16.2元，幅度約3.38%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)提出目標價估值：中位數由16.76元下修至16.2元，調降幅度3.38%。其中最高估值20.4元，最低估值12.57元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Tencent Music Entertainment Group - ADR評價：積極樂觀26位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Tencent Music Entertainment Group - ADR今(14日)收盤價為11.12元。近5日股價下跌3.38%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TME市場預估目標價

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Tencent Music Entertainment Group - ADR11.12-15.31%

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