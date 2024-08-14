盤後速報 - 和桐(1714)次交易(15)日除息0.3元，參考價8.92元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
和桐(1714-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為8.92元，相較今日收盤價9.22元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|9.22
|0.3
|3.25%
|0.0
|2023/08/15
|8.63
|0.1
|1.16%
|0.0
|2022/08/04
|9.32
|0.42
|4.51%
|0.0
|2021/08/30
|11.35
|0.7
|6.17%
|0.0
|2019/10/25
|7.4
|0.15
|2.03%
|0.0
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