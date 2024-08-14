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鉅亨速報

盤後速報 - 和桐(1714)次交易(15)日除息0.3元，參考價8.92元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


和桐(1714-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為8.92元，相較今日收盤價9.22元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 9.22 0.3 3.25% 0.0
2023/08/15 8.63 0.1 1.16% 0.0
2022/08/04 9.32 0.42 4.51% 0.0
2021/08/30 11.35 0.7 6.17% 0.0
2019/10/25 7.4 0.15 2.03% 0.0

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