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鉅亨速報

盤後速報 - 安碁(6174)下週(8月21日)除息0.14元，預估參考價19.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


安碁(6174-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

以今日(8月14日)收盤價19.85元計算，預估參考價為19.71元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

安碁(6174-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品及半成品之製造,加工及內外銷。石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品之原料,零件之加工及內外銷。F119010電子材料批發及F219010電子材料零售。近5日股價上漲7.42%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 19.85 0.14 0.71% 0.0
2023/06/09 31.0 2.7 8.71% 0.0
2022/06/13 32.0 1.6 5.0% 0.0
2019/08/30 16.0 1.0 6.25% 0.0
2018/08/27 19.95 0.5 2.51% 0.0

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安碁19.851.53%

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