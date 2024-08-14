盤後速報 - 安碁(6174)下週(8月21日)除息0.14元，預估參考價19.71元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
安碁(6174-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
以今日(8月14日)收盤價19.85元計算，預估參考價為19.71元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
安碁(6174-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品及半成品之製造,加工及內外銷。石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品之原料,零件之加工及內外銷。F119010電子材料批發及F219010電子材料零售。近5日股價上漲7.42%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|19.85
|0.14
|0.71%
|0.0
|2023/06/09
|31.0
|2.7
|8.71%
|0.0
|2022/06/13
|32.0
|1.6
|5.0%
|0.0
|2019/08/30
|16.0
|1.0
|6.25%
|0.0
|2018/08/27
|19.95
|0.5
|2.51%
|0.0
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