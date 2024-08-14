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鉅亨速報

盤後速報 - 全訊(5222)下週(8月21日)除權1元，預估參考價144.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


全訊(5222-TW)下週(8月21日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

以今日(8月14日)收盤價159.00元計算，預估參考價為144.55元，權值合計為14.46元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

全訊(5222-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。近5日股價上漲11.58%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 159.00 0.0 0.0% 1.0
2024/03/27 179.0 4.0 2.23% 0.0
2023/08/23 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/03/30 187.5 3.0 1.6% 0.0
2022/04/01 162.0 3.5 2.16% 0.0

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