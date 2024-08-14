盤後速報 - 全訊(5222)下週(8月21日)除權1元，預估參考價144.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
全訊(5222-TW)下週(8月21日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
以今日(8月14日)收盤價159.00元計算，預估參考價為144.55元，權值合計為14.46元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
全訊(5222-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。近5日股價上漲11.58%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|159.00
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/03/27
|179.0
|4.0
|2.23%
|0.0
|2023/08/23
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/03/30
|187.5
|3.0
|1.6%
|0.0
|2022/04/01
|162.0
|3.5
|2.16%
|0.0
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