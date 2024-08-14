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鉅亨速報

盤後速報 - 健亞(4130)下週(8月21日)除權息0.45元，預估參考價21.65元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


健亞(4130-TW)下週(8月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.3元，合計股利0.45元。

以今日(8月14日)收盤價22.45元計算，預估參考價為21.65元，權息值合計為0.8元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

健亞(4130-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為研究,開發,生產,製造及銷售各種西藥製劑。各種西藥品,西藥原料之銷售及進出口業務。各種藥物之臨床試驗服務。近5日股價上漲4.92%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 22.45 0.15 0.67% 0.3
2023/07/06 30.85 0.175 0.57% 0.0
2022/07/20 25.4 0.35 1.38% 0.0
2021/09/10 24.35 0.41 1.68% 0.2
2020/08/25 35.25 0.465 1.32% 0.2

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