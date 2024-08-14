盤後速報 - 健亞(4130)下週(8月21日)除權息0.45元，預估參考價21.65元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
健亞(4130-TW)下週(8月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.3元，合計股利0.45元。
以今日(8月14日)收盤價22.45元計算，預估參考價為21.65元，權息值合計為0.8元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
健亞(4130-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為研究,開發,生產,製造及銷售各種西藥製劑。各種西藥品,西藥原料之銷售及進出口業務。各種藥物之臨床試驗服務。近5日股價上漲4.92%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|22.45
|0.15
|0.67%
|0.3
|2023/07/06
|30.85
|0.175
|0.57%
|0.0
|2022/07/20
|25.4
|0.35
|1.38%
|0.0
|2021/09/10
|24.35
|0.41
|1.68%
|0.2
|2020/08/25
|35.25
|0.465
|1.32%
|0.2
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