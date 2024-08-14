盤後速報 - 增你強(3028)下週(8月21日)除息1.97元，預估參考價32.28元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
增你強(3028-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.97元。
以今日(8月14日)收盤價34.25元計算，預估參考價為32.28元，息值合計為1.97元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
增你強(3028-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。近5日股價上漲6.23%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|34.25
|1.96738
|5.74%
|0.0
|2023/07/11
|34.45
|2.91409
|8.46%
|0.0
|2022/07/08
|32.4
|3.4384
|10.61%
|0.0
|2021/07/08
|30.0
|1.9002
|6.33%
|0.0
|2020/07/09
|20.0
|1.0004
|5.0%
|0.0
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