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鉅亨速報

盤後速報 - 增你強(3028)下週(8月21日)除息1.97元，預估參考價32.28元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


增你強(3028-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.97元。

以今日(8月14日)收盤價34.25元計算，預估參考價為32.28元，息值合計為1.97元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

增你強(3028-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。近5日股價上漲6.23%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 34.25 1.96738 5.74% 0.0
2023/07/11 34.45 2.91409 8.46% 0.0
2022/07/08 32.4 3.4384 10.61% 0.0
2021/07/08 30.0 1.9002 6.33% 0.0
2020/07/09 20.0 1.0004 5.0% 0.0

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