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鉅亨速報

盤後速報 - 至寶電(3226)下週(8月21日)除息0.5元，預估參考價51.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


至寶電(3226-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月14日)收盤價52.00元計算，預估參考價為51.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

至寶電(3226-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車車燈。車用週邊零組件。近5日股價上漲1.78%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 52.00 0.5 0.96% 0.0
2023/08/22 61.0 2.5 4.1% 0.0
2022/08/24 63.2 2.5 3.96% 0.0
2021/08/24 68.0 3.5 5.15% 0.0
2020/08/25 54.8 3.0 5.47% 0.0

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