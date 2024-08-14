盤後速報 - 至寶電(3226)下週(8月21日)除息0.5元，預估參考價51.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
至寶電(3226-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月14日)收盤價52.00元計算，預估參考價為51.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
至寶電(3226-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車車燈。車用週邊零組件。近5日股價上漲1.78%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|52.00
|0.5
|0.96%
|0.0
|2023/08/22
|61.0
|2.5
|4.1%
|0.0
|2022/08/24
|63.2
|2.5
|3.96%
|0.0
|2021/08/24
|68.0
|3.5
|5.15%
|0.0
|2020/08/25
|54.8
|3.0
|5.47%
|0.0
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