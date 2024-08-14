不甩政府多元化建議！德企今年上半對中投資額超過去年一整年

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 16:12

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儘管德國政府敦促本國企業實現投資多元化，但德國企業在中國的投資比以往任何時候還多，德國製造商尤其是汽車業者，希望擴大在中國當地的生產以捍衛自己的市佔率。

根據德國央行向《金融時報》提供的數據，德國今年首季對中國直接投資達 24.8 億歐元，第二季增至 48 億歐元。這使得今年上半年的總額達 73 億歐元 (約 2632 億台幣)，去年全年總額為 65 億歐元。

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儘管德國總理蕭茲警告與中國市場相關的地緣政治風險增加，歐盟執委會主席敦促整個歐盟企業減少對中國的部位，但投資仍持續增加，這主要由德國主要汽車公司推動。

今年 1 月奧迪啟動了電動車生產基地，賓士和寶馬打算在 2026 年建成 1000 個超級充電站，蔡司在廣東省也開設了最大的品質中心，福斯 4 月也宣佈將投資 25 億歐元擴建位於中國合肥的生產和創新中心，競爭對手 BMW 也將在瀋陽工廠投資 25 億歐元。

儘管歐洲和中國正在貿易問題上較勁，但德國工業比以往任何時候都更加依賴中國。根據德國央行數據，去年德國在汽車領域的直接投資中，中國佔到 29%，而在機床行業與化工行業的直接投資中，中國分別佔 13% 跟 8%。2024 年，這一趨勢並沒有減弱。

根據中國商務部數據，今年前 5 月德國對中國投資增長 24.2%，德國央行數據也顯示德國今年上半年對中國的直接投資比 2023 年全年都要高。

德國企業正將在中國的一大部分獲利重新投資到中國，根據科隆經濟研究所數據，去年 190 億歐元獲利中有一半以上被再度投資到中國。

英國《金融時報》說，這一趨勢反映出福斯等德國企業採取了「在中國，為中國」的新策略，這些公司正在增加在中國的生產，以直接服務最大的市場之一。

德國主要商業遊說團體 BDI 的中國專家 Friedolin Strack 表示，在疫情和蘇伊士運河封鎖期間，企業看到了很多瓶頸形成。他們決心透過在地化在區域基礎上重組供應鏈，以降低供應鏈中的所有風險。這種情況在中國尤其常見。