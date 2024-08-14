鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.67元上修至13.9元，其中最高估值14.35元，最低估值12.9元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.35(14.35)
|15.46
|14.41
|最低值
|12.9(12.9)
|12.93
|14.41
|平均值
|13.75(13.71)
|14.14
|14.41
|中位數
|13.9(13.67)
|14.05
|14.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|310.43億
|326.57億
|319.32億
|最低值
|300.98億
|296.51億
|319.32億
|平均值
|304.82億
|312.20億
|319.32億
|中位數
|304.31億
|312.04億
|319.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.28
|6.74
|14.89
|18.55
|15.50
|營業收入
|231.79億
|204.44億
|255.55億
|278.15億
|295.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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