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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.67元上修至13.9元，其中最高估值14.35元，最低估值12.9元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值14.35(14.35)15.4614.41
最低值12.9(12.9)12.9314.41
平均值13.75(13.71)14.1414.41
中位數13.9(13.67)14.0514.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值310.43億326.57億319.32億
最低值300.98億296.51億319.32億
平均值304.82億312.20億319.32億
中位數304.31億312.04億319.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.286.7414.8918.5515.50
營業收入231.79億204.44億255.55億278.15億295.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAG

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