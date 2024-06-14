歐美爆紅瑞士跑鞋On昂跑獲陸中產階級追捧 年初至今市值暴增六成

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:18

在歐美爆紅的瑞士運動鞋品牌 On 昂跑 (ONON-US) 近來在中國掀起熱潮，一雙鞋均價均價在人民幣 1000 元 (約 4225 台幣) 以上，中高端鞋款超過 2000 元，基本不打折。目前，中國是 On 昂跑在全球開店最多的單一市場，截至去年底共有 22 間直營門市，光是去年就新增 10 家門市。On 昂跑上週五 (14 日) 收在每股 42 美元，市值約為 134.1 億美元，今年初已飆漲約六成。

中國《21 世紀商業評論》報導，中國一家投資公司員工游毅說，昂跑比 Nike、愛迪達貴一些，類似 Salomon 這個檔次，又不那麼戶外，散步、跑步甚至通勤都很合適。昂跑的鞋子有技術、有造型特點、價格跳高，是為追求品質、價格不敏感的中產而生的。具備差異化的中高檔品牌，在消費升級過程中是缺位的，在一二線市場更有成長空間。

時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌創始人程偉雄指出，昂跑紅的關鍵在於產品創新以及運用社群行銷，快速和大眾化品牌形成區隔。

2010 年成立的昂跑營收一路狂奔，去年在中國淨銷售額達 145.77 億人民幣，年增率超過五成，成立至今的年均複合成長率接近 80%，其中美洲市場是主戰場，歐洲、中東和非洲緊隨其後。

從成長率來看，亞太地區正開始成長，去年成長率超過七成，以中國市場為首。

一位國外品牌負責人表示，昂跑崛起時間點，恰好是 Nik 跟愛迪達欠缺爆款商品的期間，加上近幾年巨頭們轉型 DTC 戰略，斬斷大量代理商的合作，新品牌不論在產品還是管道上，都有了可乘之機。

目前，昂跑的好勢頭還在繼續。根據該公司今年首季財報，銷售額年增率兩成至 40 億人民幣左有，創下季度新高，

昂跑還把今年全年的業績目標，從 22.5 億瑞士法郎提升到 22.9 億瑞郎（約 795 億台幣），並強調未來三年將中國市場的銷售市佔率提高到 10%。

不過，也有同業對手潑冷水表示，新品牌的崛起有時是砸中當下一些消費趨勢或消費心理，百年品牌雖然可能少了爆發力，但研發、設計、管道營運能力是經歷過週期考驗的。很多新運動品牌曾風靡一時，比如 Allbirds，上市不到三年，業績下滑，市值縮水 98%。

與此同時，昂跑也開拓跑鞋以外的領域如服裝產品，在紐約、巴黎和上海旗艦店中，服裝產品佔比約為六分之一。

在專業運動領域，昂跑在 2019 年找來網球天王費德勒，後者以投資方式成為聯合企業家，並出任品牌代言人，隔年昂跑還拿下瑞士代表隊奧運服裝贊助權。

在中國，昂跑接連簽下中國第一位鐵人三項職業運動員苗浩、彝族馬拉松運動員碾者阿提苗浩。

昂跑也在社群媒體上耕耘，在各地組織夜跑、主題跑等活動，豐富與受眾用戶的連結。