川普稱伊朗駭客攻擊競選團隊 FBI要查

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 15:00

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美國聯邦調查局（FBI）周一（12 日）表示，正在調查一起疑似伊朗駭客攻擊共和黨總統候選人川普競選團隊和試圖進入民主黨高層賬戶的網路攻擊事件。

美國《Politico》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體均收到駭客的文件，包括川普競選團隊對俄亥俄州聯邦參議員范斯長達 271 頁的研究檔案。

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川普在社交平台上聲稱，他們的網站遭駭客攻擊，指控伊朗是幕後黑手，並聲稱微軟的報告可以作為證據。

「微軟剛剛通知我們，我們眾多網站中的一個網站被伊朗政府駭客攻擊了，這絕不是一件好事。」川普社交平台發文稱。

微軟 8 月 9 日的報告顯示，一個與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的駭客組織「薄荷沙塵暴」，今年 6 月透過使用一位前高級顧問被盜的電子郵件賬戶，向一名競選團隊成員發送一封魚叉式網路釣魚電子郵件。

微軟沒指明這封郵件針對的是哪個競選團隊，但表示它已經「通知了被作為目標的用戶」。

到目前為止，川普競選團隊仍未拿出任何證據，證明其文件外洩與伊朗有關。美國政府也尚未公開表示此事是否是伊朗所為。

據《美聯社》報導，當被問及川普競選團隊的說法時，伊朗常駐聯合國代表團否認伊朗與此事有關。伊朗常駐聯合國代表團說：「伊朗政府既不掌握也沒有任何干涉美國總統選舉的意圖或動機。」