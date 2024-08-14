俄羅斯又一地進入緊急狀態！州長：烏軍炮擊釀平民傷亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-14 14:47

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與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫周三（14 日）在社交平台宣布，全州進入緊急狀態，並呼籲俄羅斯政府宣布該州進入聯邦緊急狀態。

據《法新社》報導，格拉德科夫說：「別爾哥羅德州的局勢仍然極其困難和緊張，烏軍每天的炮擊，摧毀了房屋，釀平民傷亡。」

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別爾哥羅德州與烏克蘭蘇梅州接壤，以北是近來遭烏軍突襲的俄羅斯庫斯克州（Kursk）。庫斯克州已於 8 月 9 日進入聯邦緊急狀態。

別爾哥羅德州政府曾在周一表示，由於烏軍在邊境地區的「活動」，已經疏散該州克拉斯諾亞魯日斯基區 1.1 萬名民眾。

烏克蘭總統澤倫斯基周二說，烏軍在庫斯克州的攻勢仍在繼續。

澤倫斯基當天與烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基進行了視訊通話，他隨後在社交媒體上發文說，儘管戰鬥艱難而激烈，但烏軍仍在庫斯克繼續推進，烏方的「談判籌碼」正在增加。

澤倫斯基說，烏軍已控制庫斯克地區 74 個居民點，並在這些居民點展開檢查和穩定措施。

美國政府官員透露，俄羅斯正在從烏克蘭調回部分兵力，以因應烏軍攻入俄羅斯本土，這是基輔進攻迫使莫斯科重新調整兵力部署的初步跡象。