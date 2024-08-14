不想被巧取豪奪！印度去年FDI暴跌43% 近2800家外商逃離並撤資兩兆盧比

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 13:55

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根據聯合國最新數據，去年共有 2783 家外商選擇逃離印度，占外資三分之一，且去年到現在為止，已有 2 兆盧比撤離印度。這一列觸目驚心的數據背後，是印度經濟正在經歷巨大波動和考驗。印度前財政顧問此前更向總理莫迪發出警告，若照此情況發展，印度經濟將衰退 20 年。

2023 年，印度外國直接投資 (FDI) 金額僅 281.63 億美元(約 9173 億台幣)，年減 43% 且比 2020 年的 640.72 億美元高點暴跌 56%。

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印度曾經成為「出海熱土」，推出一系列優惠政策，包括稅收減免、土地優惠、以及針對特定項目的補貼等。這些政策猶如催化劑般激發國內外投資人的熱情，吸引了包括富士康在內的眾多國際知名企業紛紛前往設廠。

但近年來印度頻頻以國家安全、偷稅漏稅等理由打壓中國企業，像是小米被罰 6.8 億天價罰款、OPPO 被進行多年稅務審查、vivo 兩名高管在印度被捕，這些事件迄今還未完全解決。

事實上，不止中國企業，凡是想來印度「淘金」的企業都逃不開查稅、天價罰單的組合拳，印度曾連續「獅子大開口」，罰了三星 2.12 億美元、亞馬遜 1.72 億美元、谷歌 2.75 億美元。

而作為印度鄰國的中國則呈現出強大的韌性和友善的環境，去年我國新設立外商投資企業 5 萬 3766 家，年增 39.7%，像是默克藥廠在中國銷售額達 67.1 億美元，年增率 32%，歐萊雅跟博世也都成長超 5%。

英國《金融時報》的一篇文章更直指外資企業在印度的發展歷史，確實是一部血淚史。業內人士表示，印度要達成真正的崛起，還得深刻認識到自身問題的根源，避免有意的錯誤抉擇。

此外，不僅印度政府常給外資企業找麻煩，地方政府也經常透過各種辦法找外資企業敲竹杠，投資前承諾的稅收優惠和土地優惠，在投資經營後便翻臉不認人，令外資企業難以制定長遠發展規劃。