路透：如果加薩停戰談判失敗 伊朗將直接攻擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-14 08:38

‌



在外界高度關注本周伊朗是否會襲擊以色列之際，三位伊朗高階官員透露，只有本周加薩停火談判達成協議，才能阻止伊朗直接對以色列發動報復性攻擊。

伊朗誓言要對哈瑪斯領導人哈尼雅在伊朗遇害做出嚴厲回應，伊朗將此歸咎於以色列。以色列既未承認，也未否認。美國海軍已派遣戰艦和潛艇前往中東，以加強以色列的防禦。

‌



據《路透》周二（13 日）報導，一位伊朗高階安全部門官員表示，如果加薩談判失敗，或伊朗認定以色列拖延談判，伊朗將與其盟友一起發動直接攻擊。消息人士沒說明伊朗等待談判進展的時間會有多久。

加薩停戰談判周四將在埃及或卡達登場，兩位消息人士說，伊朗正在考慮派代表參加加薩停火談判，這將是以哈戰爭爆發以來首見。

不過，該代表不會直接出席會議，但該代表會參與幕後討論，以在談判過程中保持美伊外交管道暢

兩名接近黎巴嫩真主黨的知情人士透露，德黑蘭將給加薩停戰談判一個機會，但伊朗不會放棄報復。

其中一位消息人士說，如果加沙停戰，伊朗準備以「象徵性」方式反擊以色列。

在哈尼雅和真主黨指揮官舒克拉被擊殺之後，中東爆發更廣泛戰爭的風險升高。消息人士說，過去幾天伊朗與美國等西方國家進行了緊張對話。

美國駐土耳其大使周二證實，華府正在請盟友幫忙，說服伊朗減緩中東緊張局勢。