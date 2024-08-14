鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為43.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.94元上修至4.02元，其中最高估值4.2元，最低估值3.5元，預估目標價為43.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.2(4.13)
|4.93
|5.54
|6.01
|最低值
|3.5(3.5)
|4.03
|4.22
|6.01
|平均值
|3.95(3.91)
|4.39
|4.84
|6.01
|中位數
|4.02(3.94)
|4.33
|4.74
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.16億
|33.67億
|37.56億
|39.04億
|最低值
|22.16億
|24.87億
|29.36億
|39.04億
|平均值
|26.80億
|29.52億
|32.97億
|39.04億
|中位數
|27.36億
|29.63億
|32.72億
|39.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|1.49
|0.10
|2.53
|營業收入
|18.14億
|21.22億
|22.89億
|22.37億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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