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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為43.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.94元上修至4.02元，其中最高估值4.2元，最低估值3.5元，預估目標價為43.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.2(4.13)4.935.546.01
最低值3.5(3.5)4.034.226.01
平均值3.95(3.91)4.394.846.01
中位數4.02(3.94)4.334.746.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.16億33.67億37.56億39.04億
最低值22.16億24.87億29.36億39.04億
平均值26.80億29.52億32.97億39.04億
中位數27.36億29.63億32.72億39.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----1.490.102.53
營業收入18.14億21.22億22.89億22.37億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRPRX

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