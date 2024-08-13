〈台幣〉股匯脫鉤不受中東戰事干擾 先升後貶收32.47元

中東戰爭一觸即發，但台北股匯市反應不大， 新台幣 兌美元匯率今 (13) 日先升後貶，股台股走勢不同調，終場收在 32.47 元，小貶 1 分，匯價連 2 黑，台北及元太外匯市場總成交值 15.575 億美元，較前一日再收斂，整體觀望氣氛濃厚。

新台幣 兌美元今天開盤價為 32.44 元，最高 32.39 元、最低 32.488 元。匯銀人士指出，上午出現一波熱錢匯入，不過，外資下午又反手匯出，加上進口商進場買匯，使得 新台幣 匯價豬羊變色、由升轉貶，終場收在 32.47 元，小貶 1 分。

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本周投資人密切關注 7 月的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，特別是在人們普遍預期聯準會將在下半年降息的情況下。另外，多位聯準會官員即將發表演說，亦是市場關切的焦點。