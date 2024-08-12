〈台幣〉聚焦美最新CPI 量縮觀望小貶收32.46元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 19:05
台北股匯今 (12) 日走勢不同調，相較台股大漲逾 300 點，匯市交投相對清淡，由於主要亞幣偏弱，新台幣兌美元亦跟貶，終場以 32.46 元作收，小貶 2 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 16.34 億美元，外資觀望氣氛濃厚，聚焦即將公布的美國消費者物價指數 (CPI)。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.42 元，最高來到 32.382 元、最低下探 32.479 元，上下震盪近 1 角，匯銀人士指出，新台幣兌美元今天呈現狹幅震盪，自上周五轉升後，出口商轉為惜售，外資交易量也不大，盤面上僅剩進口商獨撐，終場小貶 2 分，收在 32.46 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元貶值 0.32%，在亞幣中跌勢最重，新加坡幣貶 0.08%，新台幣貶 0.06%，人民幣貶 0.04%，日元小貶 0.02%。美元指數小跌 0.01%。
上周全球股匯大洗三溫暖，日元震盪劇烈，市場賣壓湧現，投機性交易員大舉結清放空日元部位，不過，這波利差交易平倉潮似乎告一段落，日元兌美元由升轉貶，匯銀人士預期，新台幣、韓元等主要亞幣也可能跟貶。
本周投資人密切關注 7 月的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，特別是在人們普遍預期聯準會將在下半年降息的情況下。另外，多位聯準會官員即將發表演說，亦是市場關切的焦點。
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