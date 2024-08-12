〈台幣〉聚焦美最新CPI 量縮觀望小貶收32.46元

台北股匯今 (12) 日走勢不同調，相較台股大漲逾 300 點，匯市交投相對清淡，由於主要亞幣偏弱， 新台幣 兌美元亦跟貶，終場以 32.46 元作收，小貶 2 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 16.34 億美元，外資觀望氣氛濃厚，聚焦即將公布的美國消費者物價指數 (CPI)。

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本周投資人密切關注 7 月的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，特別是在人們普遍預期聯準會將在下半年降息的情況下。另外，多位聯準會官員即將發表演說，亦是市場關切的焦點。