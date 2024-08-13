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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.87元，預估目標價為109.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.94元下修至6.87元，其中最高估值7元，最低估值5.66元，預估目標價為109.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7(7)8.89.79
最低值5.66(5.66)7.559.31
平均值6.6(6.63)8.129.55
中位數6.87(6.94)8.39.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,116,0009,268,00010,273,000
最低值7,567,0008,342,0009,598,930
平均值7,812,5508,796,5609,935,960
中位數7,801,6508,705,0009,935,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.4712.210.477.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,121,8249,235,1838,814,0677,160,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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