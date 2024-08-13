鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.87元，預估目標價為109.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.94元下修至6.87元，其中最高估值7元，最低估值5.66元，預估目標價為109.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7(7)
|8.8
|9.79
|最低值
|5.66(5.66)
|7.55
|9.31
|平均值
|6.6(6.63)
|8.12
|9.55
|中位數
|6.87(6.94)
|8.3
|9.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,116,000
|9,268,000
|10,273,000
|最低值
|7,567,000
|8,342,000
|9,598,930
|平均值
|7,812,550
|8,796,560
|9,935,960
|中位數
|7,801,650
|8,705,000
|9,935,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.47
|12.2
|10.47
|7.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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