盤後速報 - 盛群(6202)次交易(14)日除息0.45元，參考價48.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
盛群(6202-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
首日參考價為48.55元，相較今日收盤價49.00元，息值合計為0.45元，股息殖利率0.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|49.00
|0.45
|0.92%
|0.0
|2023/08/16
|66.2
|4.0
|6.04%
|0.0
|2022/08/09
|82.0
|8.1229
|9.91%
|0.0
|2021/08/10
|131.5
|4.56
|3.47%
|0.0
|2020/08/11
|72.7
|4.05
|5.57%
|0.0
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