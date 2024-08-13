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鉅亨速報

盤後速報 - 盛群(6202)次交易(14)日除息0.45元，參考價48.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


盛群(6202-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

首日參考價為48.55元，相較今日收盤價49.00元，息值合計為0.45元，股息殖利率0.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 49.00 0.45 0.92% 0.0
2023/08/16 66.2 4.0 6.04% 0.0
2022/08/09 82.0 8.1229 9.91% 0.0
2021/08/10 131.5 4.56 3.47% 0.0
2020/08/11 72.7 4.05 5.57% 0.0

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