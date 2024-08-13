盤後速報 - 大綜(3147)下週(8月20日)除息5元，預估參考價126.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
大綜(3147-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(8月13日)收盤價131.50元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
大綜(3147-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為各類電腦,資訊設備,軟硬體及其週邊設備之加工,裝配,買賣。電子自動化系統及電腦通信網路系統之設計,銷售。電腦程式設計買賣業務。近5日股價上漲17.57%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|131.50
|5.0
|3.8%
|0.0
|2023/08/24
|74.9
|4.5
|6.01%
|0.0
|2022/07/19
|46.95
|4.0
|8.52%
|0.0
|2021/07/23
|56.1
|2.1
|3.74%
|0.0
|2020/08/28
|34.9
|2.1
|6.02%
|0.0
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