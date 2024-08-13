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鉅亨速報

盤後速報 - 大綜(3147)下週(8月20日)除息5元，預估參考價126.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


大綜(3147-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(8月13日)收盤價131.50元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

大綜(3147-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為各類電腦,資訊設備,軟硬體及其週邊設備之加工,裝配,買賣。電子自動化系統及電腦通信網路系統之設計,銷售。電腦程式設計買賣業務。近5日股價上漲17.57%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 131.50 5.0 3.8% 0.0
2023/08/24 74.9 4.5 6.01% 0.0
2022/07/19 46.95 4.0 8.52% 0.0
2021/07/23 56.1 2.1 3.74% 0.0
2020/08/28 34.9 2.1 6.02% 0.0

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